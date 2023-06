PlayStation Plus : un Call of Duty et Alan Wake seront bientôt offerts

La liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en juillet 2023 a fuité et il est notamment question d’un Call of Duty, ainsi que d’Alan Wake. On retrouve aussi un troisième jeu.

La fuite vient (comme d’habitude) de billbil-kun. Il annonce que les jeux seront disponibles à partir du 4 juillet et seront offerts jusqu’au 1er août à 11 heures (heure française).

En premier jeu offert avec le PlayStation Plus en juillet 2023, il y aura donc Call of Duty Black Ops Cold War (PS4/PS5). La suite directe de Call of Duty: Black Ops va plonger les fans dans la guerre politique la plus étrange qui soit au tout début des années 80. Impossible de discerner le vrai du faux dans la campagne solo prenante, où les joueurs vont faire face à des figures historiques et d’atroces vérités lors de combats de part et d’autre du monde dans des lieux iconiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, les quartiers généraux du KGB, et bien d’autres.

En deuxième jeu, on retrouve Alan Wake Remastered (PS4/PS5). Dans cette cinématique d’action et de suspense primée, l’écrivain perturbé Alan Wake se lance à corps perdu à la recherche de sa femme disparue, Alice. Suite à sa mystérieuse disparition dans la ville de Bright Falls dans le nord-ouest du Pacifique, il découvre les pages d’une histoire d’horreur qu’il est supposé avoir écrite, mais dont il n’a aucun souvenir.

Enfin, le troisième jeu sera Endling – Extinction is Forever (PS4/PS5). Une mère renard parviendra-t-elle à garder ses petits renardeaux en vie ? Découvrez un monde ravagé par l’homme à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure écologique.