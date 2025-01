PlayStation Plus : les jeux PS4 seront nettement moins offerts dès 2026

Sony prévient les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus qui n’auront plus beaucoup de jeux PS4 offerts à compter de 2026. Le groupe préfère miser sur les titres PS5.

Dès l’année prochaine, les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus auront le droit à des jeux PS4 de manière occasionnelle et non plus tous les mois comme c’est cas aujourd’hui. Voici ce qu’indique Sony :

Comme une grande majorité de nos joueurs possèdent une PS5 et préfèrent naturellement la version PS5 des jeux du mois et du catalogue des jeux, nous avons décidé de faire évoluer l’abonnement PlayStation Plus dans ce sens et comptons désormais nous concentrer sur les jeux PS5 dans le cadre des jeux du mois et du catalogue des jeux dès janvier 2026. Puisque nous souhaitons privilégier la PS5, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et seront uniquement proposés de manière occasionnelle dans le cadre des jeux du mois et du catalogue des jeux PlayStation Plus à compter de janvier 2026. Passée cette date, il pourra nous arriver de proposer des titres jouables à la fois sur PS4 et PS5.