Google Bard : le lancement en Europe est retardé

Bard, le chatbot de Google qui concurrence ChatGPT, n’est pas prêt de se lancer dans les pays de l’Union européenne. En effet, des soucis existent au niveau du respect de la vie privée, ce qui empêche Google de proposer son intelligence artificielle dans la région.

Google a récemment informé la Commission de la protection des données de l’Irlande de son intention de lancer cette semaine Bard dans l’Union européenne, selon le commissaire adjoint Graham Doyle. Mais l’organisme de surveillance « n’a pas reçu d’informations détaillées ni vu d’évaluation d’impact sur la protection des données ou de documents à l’appui à ce stade ».

L’autorité irlandaise de régulation a demandé à Google de fournir une évaluation détaillée et de répondre à des questions supplémentaires sur la manière dont Bard se conforme aux règles de l’Union européenne en matière de protection des données,. Elle attend ces réponses de toute urgence.

Un porte-parole de Google a réagi à la décision de reporter le lancement de Bard dans les pays de l’Union européenne :

Nous avons dit en mai que nous voulions rendre Bard plus largement disponible, y compris dans l’Union européenne, et que nous le ferions de manière responsable, après avoir consulté des experts, des régulateurs et des décideurs politiques. Dans le cadre de ce processus, nous avons discuté avec les autorités de contrôle de la protection de la vie privée pour répondre à leurs questions et entendre leurs commentaires.