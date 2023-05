Google Bard devient disponible dans 180 pays et ajoute de nouvelles langues

Bard, le chatbot de Google avec de l’intelligence artificielle, est maintenant disponible dans 180 pays et territoires, alors qu’il était jusqu’à présent limité aux États-Unis et Royaume-Uni. C’est également la fin pour la liste d’attente, il n’est plus nécessaire d’attendre le feu vert pour le tester.

Il y a un élément notable à prendre en compte : Google Bard est certes disponible dès aujourd’hui dans 180 pays et territoires, mais il n’y a que trois langues : l’anglais, le japonais et le coréen. Google compte proposer 40 langues à l’avenir, dont le français. Mais il faudra attendre pour réellement en profiter dans la langue de Molière.

Plusieurs nouveautés pour Bard

Google en profite pour faire d’autres annonces. La société indique que la version améliorée de son chatbot est particulièrement performante pour répondre aux requêtes de codage, notamment pour déboguer et expliquer des morceaux de code dans plus de 20 langues, de sorte que certaines des améliorations apportées sont axées sur ce cas d’utilisation. Il s’agit notamment du nouveau mode sombre, des citations améliorées pour le code (qui ne se contentent pas d’indiquer les sources mais expliquent également les extraits) et d’un nouveau bouton pour exporter. Ce dernier peut déjà être utilisé pour envoyer du code à la plateforme Colab de Google, mais il fonctionnera désormais également avec un autre IDE basé sur un navigateur, Replit (en commençant par les requêtes Python).

Pour des utilisations plus générales, Google rend Bard plus visuel, avec la possibilité d’analyser des images, de proposer des images dans les résultats des requêtes et de générer des visuels à l’aide de l’IA (une fonctionnalité qui arrivera dans les prochains mois et qui est alimentée par le logiciel Firefly d’Adobe).

Une autre fonction est la possibilité d’interroger le système à l’aide d’une image. Cette fonction est assurée par Google Lens, qui est capable d’identifier des objets dans les images. Google donne l’exemple d’une photo de vos chiens accompagnée de l’invite « écrivez une légende amusante sur ces deux-là ». Google Lens identifie la race des chiens et Bard écrit alors quelque chose en rapport avec leurs caractéristiques.

Google travaille également à l’intégration d’applications. Dans le premier cas, il s’agit de Gmail, Docs, Sheets (affichage d’informations sous forme de tableau avec possibilité d’ajouter des colonnes) et Maps (affichage de lieux sur une carte). Dans le second cas, il s’agit de la génération d’images à l’aide de la famille de modèles d’IA générative Firefly d’Adobe.