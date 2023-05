Google Bard n’est disponible dans aucun pays de l’Union européenne

À l’occasion de sa conférence I/O, Google a annoncé que son chatbot est maintenant disponible dans 180 pays et territoires. Il y a toutefois plusieurs pays absents de la liste, ce sont ceux de l’Union européenne. Pourquoi ?

La raison n’a pas été officiellement dévoilée par Google, mais il semble raisonnable de penser qu’elle est liée au RGPD (règlement général sur la protection des données). Le mois dernier, l’Italie a interdit ChatGPT pour des raisons similaires, l’IA ne pouvant pas se conformer aux réglementations européennes. Google laisse également entendre que cela pourrait être le cas avec Bard en soulignant que les extensions futures de robot conversationnel seront effectuées en accord avec les réglementations locales.

« Bard est actuellement disponible en trois langues et dans plus de 180 pays et territoires. Nous l’étendrons progressivement à d’autres pays et territoires, dans le respect des réglementations locales et de nos principes en matière d’intelligence artificielle », indique Google.

Certaines personnes ayant accès à Bard lui ont demandé si le RGPD était la raison pour laquelle il n’était pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Mais en tant que modèle linguistique, Bard n’a pas de réponses réelles à donner qui ne soient pas déjà connues du public.

À noter qu’il y a un autre pays absent de la liste : le Canada. Pour le coup, le pays d’Amérique du Nord n’est pas sujet au RGPD. La raison de son absence est là aussi inconnue.