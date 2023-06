Rachat d’Activision par Microsoft : l’autorité américaine demande la suspension de l’acquisition

La FTC, à savoir l’autorité américaine de la concurrence, a demandé à un tribunal fédéral de San Francisco de suspendre temporairement l’opération de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft.

Le Royaume-Uni a dit non, l’Union européenne a dit oui et les États-Unis tentent à nouveau de s’y opposer. L’acquisition à 68,7 milliards de dollars d’Activision Blizzard par Microsoft ne semble toujours pas près d’aboutir, un an et demi après avoir été annoncée.

La FTC avait déjà lancé une procédure administrative pour déterminer les risques liés à ce rachat, et une audience est prévue début août, mais des articles de presse ont circulé suggérant que Microsoft et Activision envisageaient sérieusement de finaliser l’acquisition malgré cette procédure et l’interdiction de la CMA, l’autorité britannique.

« L’opération proposée permettrait à Microsoft de continuer à prendre le contrôle de jeux vidéo de grande valeur », argumente la FTC. « En contrôlant les contenus d’Activision, Microsoft pourrait, et aurait intérêt à retenir ces contenus, ou à en diminuer la qualité d’une façon qui affaiblirait la concurrence, y compris en matière de qualité, de prix et d’innovation », estime l’agence fédérale.

Microsoft assure que cette acquisition apporterait au contraire plus de choix sur le marché des jeux vidéo. L’intervention de la FTC « devrait accélérer le processus », a réagi Brad Smith, le président de Microsoft, sur Twitter. « Nous préférons toujours des méthodes constructives, à l’amiable, avec les gouvernements, mais nous sommes confiants et avons hâte de présenter nos arguments », a-t-il ajouté. Bobby Kotick, le directeur général d’Activision Blizzard, a aussi dit « accueillir positivement » ce rebondissement qui va permettre de faire avancer les choses.