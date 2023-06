Galaxy Unpacked : Samsung annonce sa conférence en juillet pour les nouveaux smartphones pliables

Samsung a officialisé la conférence Galaxy Unpacked 2023 qui aura lieu à la fin juillet. Ce ne sera pas aux États-Unis comme ce fut souvent le cas au fil des années, mais en Corée du Sud.

La conférence Galaxy Unpacked 2023 se déroulera au CODEX, un centre de convention situé à Samseong-dong dans le district de Gangnam-gu à Séoul. Samsung confirme dans la foulée que ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir ses nouveaux smartphones pliables.Le constructeur coréen n’évoque pas les modèles, mais on se doute bien qu’il s’agira des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

« Avec la nouvelle génération de sa gamme pliable offrant des appareils améliorés basés sur des années de recherche et développement, et d’investissement, Samsung vise à favoriser davantage l’adoption généralisée des téléphones pliables et à solidifier sa position en tant que créateur de la catégorie », indique le groupe.

Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 ne devraient pas être les seuls en réalité. En effet, plusieurs fuites suggèrent que l’on retrouvera également la tablette Galaxy Tab S9, la montre connectée Galaxy Watch 6, ainsi que les écouteurs Galaxy Buds 3 et une nouvelle génération du traqueur Galaxy SmartTag.

Rendez-vous donc à la fin juillet pour découvrir ce qui sera la 27e conférence Galaxy Unpacked.