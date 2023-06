The Expanse: A Telltale Series Story : un premier trailer, et une petite claque inattendue

Qui aurait cru que Telltale Games se relèverait un jour de la crise grave dans laquelle il s’était enlisé il y a plusieurs années, au point que la fermeture du studio apparaissait comme inéluctable ? Le premier trailer de The Expanse: A Telltale Series Story a tout d’une résurrection : le moteur graphique « maison » enfin abandonné, Telltale dispose des coudées franches pour laisser parler son pouvoir créatif, et c’est une vraie claque tant la direction artistique, les doublages (tout au moins dans la version américaine) et la réalisation générale semblent enfin au niveau de la narration (pour laquelle on se faisait beaucoup moins de soucis à vrai dire). The Expanse: A Telltale Series Story sera t-il le digne successeur de The Walking Dead en terme de qualité globale ? Cela semble bien parti…



Ce premier trailer centré sur l’histoire (Story) du jeu fait en tout cas honneur à la série dont il s’inspire. Le pitch donne le ton : « Dans un futur proche, aux abords de la ceinture d’astéroïdes, une mutinerie sanglante se déchaîne sur l’Artemis. Vous incarnez XO Camina Drummer, où vos choix déterminent le destin du navire. Qu’allez-vous faire de la vérité, Bosmang ? » A l’instar des précédents titres du studio, The Expanse: A Telltale Series Story sera un jeu épisodique, et le tout premier épisode sera disponible le 27 juillet prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC (via l’Epic Games Store).