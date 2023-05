Intelligence artificielle : l’Europe et les États-Unis annoncent un code de conduite commun

L’Union européenne et les États-Unis ont annoncé un projet de code de conduite commun sur l’intelligence artificielle (IA) à l’application volontaire pour les entreprises du secteur, face au risque de voir la Chine donner le la pour réguler un domaine en pleine explosion.

Des responsables politiques aux concepteurs de la technologie eux-mêmes, un consensus mondial émerge sur le besoin d’encadrer — plus ou moins librement — une technologie aux effets révolutionnaires, mais aux risques élevés de dérapage.

Après une réunion de haut niveau dans le nord de la Suède, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a affirmé que les Occidentaux ressentaient « l’urgence féroce » d’agir du fait de l’irruption sur le devant de la scène de la technologie, symbolisée par des outils comme le chatbot ChatGPT. Le code de conduite « serait ouvert à tous les pays partageant les mêmes idées », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

La vice-présidente de la Commission européenne chargée de la Concurrence, Margrethe Vestager, connue pour ses bras de fer avec les géants américains comme Apple, a indiqué qu’une version préliminaire serait présentée dans les prochaines semaines. « Nous pensons que c’est vraiment important que les citoyens puissent voir que les démocraties agissent », a-t-elle déclaré. L’idée est d’aboutir « très, très bientôt » à une proposition finale, en espérant rallier « le cercle le plus large possible », a-t-elle dit, citant « nos amis au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, en Inde ».

Américains et Européens craignent entre autres de voir des standards chinois s’imposer si l’Occident ne s’unit pas. L’Union européenne prépare un cadre juridique complet et impératif qui s’appliquerait en matière d’IA dans quelques années — au plus tôt fin 2025 — mais le code de conduite conçu avec les États-Unis sera lui d’application volontaire.