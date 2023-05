Activision Blizzard : Microsoft fait officiellement appel de la décision de la CMA

Microsoft aura attendu jusqu’à la dernière minute (ou presque) pour faire appel de la décision de la CMA de bloquer son rachat d‘Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Ce mercredi 24 mai, les avocats de Microsoft, dont le prestigieux Lord David Pannick (ancien avocat de la Reine d’Angleterre !) ont déposé le dossier de demande d’appel auprès du CAT (Competition Appeal Tribunal). « Nous pouvons confirmer que nous avons déposé notre appel » a déclaré Robin Koch, directeur de la communication de Microsoft.

Cette procédure de révision en appel a peu de chances d’aboutir même si Microsoft a forcément blindé son dossier. Les avocats de la firme de Redmond doivent en effet faire la preuve que la CMA a pris une décision injuste et mal motivée, sachant qu’au mieux, si l’appel est accepté, ce sera une nouvelle fois à la CMA de trancher (dans le vif ?). Et puisque la CMA ne s’est encore jamais déjugée… Les avocats de Microsoft se serviront ils des dernières révélations concernant de possibles conflits d’intérêts au coeur même de la CMA ? Rien n’est moins sûr…

Pour autant, l’échec très probable de la procédure d’appel ne signifie pas pour autant que la partie est perdue pour Microsoft. Il y a quelques semaines, Satya Nadella en personne n’excluait pas de sortir du marché britannique certains produits ou services de Microsoft en cas de de fin de non recevoir du CAT. De fait, et puisque la CMA s’est exclusivement appuyée sur le cloud gaming pour justifier sa décision de blocage, il suffirait que Microsoft retire du Royaume-Uni son service de cloud gaming pour éviter toute pénalité : sans l’argument du cloud gaming de Microsoft (qui serait donc retiré du marché britannique), la CMA ne pourrait plus bloquer le rachat sans se déjuger sur le fond, d’autant que le régulateur avait déjà donné son feu vert sur le marché consoles.

Pour le dire autrement, en se servant du cloud gaming pour justifier une décision largement critiquée par ailleurs, la CMA a sans doute (involontairement) offert à Microsoft une belle porte de sortie. La décision du CAT n’est pas attendue avant plusieurs mois.