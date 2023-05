Activision Blizzard : la CMA en plein conflit d’intérêt pour le blocage du rachat ?

L’expert juridique Florian Mueller vient peut-être de jeter un énorme pavé dans la mare. Les petits recherches menées par le spécialiste ont permis de lever un sacré lièvre : Colin Raftery, Senior Director à la CMA, a travaillé il y a une dizaine d’année pour la firme juridique Cleary Gottlieb… qui n’est autre que la société d’avocats qui a collaboré avec Sony pour sa demande de blocage du rachat d’Activision Blizzard ! Mais il y a encore plus troublant puisque l’on apprend que Raftery aurait été l’un des deux membre de la CMA radicalement opposés au rachat.

The @CMAgovUK's Senior Director of Merger Reviews–who used to work for #Sony's law firm–will speak now at a @CompetitionLaws (@Concurrences) event on "Merger Remedies in a Post-Brexit Context":https://t.co/IahZWThxXr Another speaker has current Sony/Google ties. 🧵1/3 — Florian Mueller (@FOSSpatents) May 25, 2023

Mueller ne done pas le nom de cet autre membre qui aurait signifié son veto, mais il s’agirait d’un ancien employé de la société juridique RBB… qui là encore a servi d’intermédiaire et de société de conseil à Sony et à Google lorsque ces derniers ont souhaité s’opposer au rachat ! Pour le dire autrement, les deux membres de la CMA les plus partisans d’un blocage… sont aussi ceux qui avaient auparavant travaillé pour des sociétés juridiques qui ont épaulé Google et Sony dans leur procédure d’opposition à l’acquisition.

Les soupçons de conflit d’intérêt ne concernent pas uniquement l’affaire Activision Blizzard : Raftery a également été impliqué dans la décision de la CMA de bloquer la fusion de Sainsbury avec Asda, alors même que ce dernier avait auparavant agi en tant que conseiller juridique de Tesco plc … qui n’est autre que le concurrent direct de Sainsburry. La CMA n’avait pas considéré à l’époque qu’il s’agissait alors d’un conflit d’intérêts (oui, c’est un peu la stupeur…)

Bref, ça ne sent tout de même pas très bon, et cela pourrait bien donner quelques billes aux avocats de Microsoft dans la procédure d’appel lancée contre le blocage de la CMA.