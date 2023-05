Bing devient le moteur de recherche par défaut de ChatGPT

Microsoft a profité de sa conférence Build 2023 pour faire quelques annonces, dont une en rapport avec Bing et ChatGPT. Bing est désormais le moteur de recherche par défaut du chatbot d’OpenAI.

Voici ce qu’indique Microsoft dans son annonce :

Dans la continuité du partenariat avec OpenAI, Microsoft annonce l’arrivée de Bing dans ChatGPT en tant qu’expérience de recherche par défaut. ChatGPT bénéficiera dorénavant d’un moteur de recherche de premier rang pour fournir des réponses plus rapides et à jour, avec un accès au web. Les réponses de ChatGPT se basent ainsi sur des recherches et des données web et incluent des citations pour en apprendre plus — tout cela directement depuis le chat. Cette nouvelle expérience est proposée aux abonnés de ChatGPT Plus, dès aujourd’hui, et sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs bénéficiant de l’offre gratuite via la simple activation d’un plugin intégrant Bing à ChatGPT.