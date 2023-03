Microsoft Build 2023 : les dates annoncées et des détails sur l’événement

Microsoft annonce l’édition 2023 de sa conférence Build, qui aura cette fois lieu de façon présentielle et en ligne. Ce sera du 23 au 25 mai. Le format présentiel aura lieu à Seattle aux États-Unis.

L’année dernière, Microsoft a organisé un événement virtuel et plus limité en personne en raison du Covid-19. Si la Build est l’occasion pour les développeurs, les étudiants, les ingénieurs et les professionnels de la technologie d’en apprendre davantage sur les produits Microsoft, c’est aussi là que la société partage les principales nouveautés de Windows et de sa suite d’applications de productivité.

Le site Internet de l’événement est maintenant ouvert à l’inscription pour les personnes qui souhaitent y participer. Les événements virtuels auront lieu les 23 et 24 mai et seront gratuits pour les participants. Ils pourront assister à la keynote d’ouverture de Satya Nadella, le patron de Microsoft, ainsi qu’à d’autres ateliers et événements. La partie en personne de la conférence aura en réalité lieu le 22 mai, avec des ateliers préalables, et sera suivie de la conférence principale du 23 au 25 mai. Les frais d’inscription s’élèvent à 1 525 dollars, auxquels s’ajoutent 225 dollars pour participer aux ateliers préliminaires du 22 mai.

À quoi s’attendre pour la Build 2023 de Microsoft ? Le groupe ne le dit pas encore, mais on peut se douter qu’il y aura des détails sur les futures mises à jour de Windows 11. Aussi, Microsoft devrait nous en dire un peu plus sur Bing et l’intégration de l’intelligence artificielle d’OpenAI, responsable de ChatGPT qui a annoncé hier GPT-4.