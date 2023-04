Samsung envisage d’abandonner Google au profit de Bing sur ses appareils

Samsung propose par défaut Google comme moteur de recherche sur ses appareils, mais cela pourrait changer. En effet, le constructeur envisage de l’abandonner pour basculer sur Bing de Microsoft.

Selon le New York Times, ce choix de Samsung de passer sur Bing comme moteur de recherche par défaut a provoqué un sentiment de panique au sein de Google, qui a appris la nouvelle au mois de mars. Le contrat conclu avec le premier fabricant de smartphones représente un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars pour Google.

Google pense que les fonctions d’intelligence artificielle de Bing sont la raison pour laquelle Samsung pourrait vouloir changer de fournisseur. De plus, le contrat est en cours de négociation et Samsung pourrait s’en tenir à Google.

Mais l’idée que Samsung, qui fabrique chaque année des centaines de millions de smartphones équipés d’Android, puisse envisager de changer de moteur de recherche a choqué les employés de Google. Lorsque certains employés ont appris que l’entreprise recherchait des volontaires ce mois-ci pour l’aider à préparer une présentation à Samsung, ils ont réagi avec des emojis et de la surprise. Une personne a répondu : « Wow, OK, c’est fou », selon le New York Times.

Un porte-parole de Google a déclaré que l’entreprise améliorait constamment son moteur de recherche afin de donner aux utilisateurs et aux partenaires davantage de raisons de choisir Google, et que les fabricants de téléphones Android étaient libres d’adopter des technologies provenant de différentes entreprises afin d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs. Samsung et Microsoft n’ont pas fait de commentaires.