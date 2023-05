Samsung n’envisage plus d’abandonner Google pour Bing sur ses appareils

Google peut souffler un coup : Samsung n’envisage plus d’abandonner son moteur de recherche pour le remplacer par celui de Bing sur ses appareils, comme les smartphones Galaxy.

Tout a commencé le mois dernier, lorsque le New York Times a révélé que Samsung envisageait de changer le moteur de recherche par défaut de ses appareils. Le groupe était tenté par Bing plutôt que Google, essentiellement parce que Microsoft a ajouté plusieurs fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle. Cela a séduit le constructeur coréen.

Mais selon le Wall Street Journal aujourd’hui, Samsung a abandonné l’idée de passer de Google à Bing. La raison pour laquelle Samsung a suspendu le changement est qu’il s’inquiète de la manière dont le changement serait perçu à la fois par le marché et par Google, qui est un partenaire clé de Samsung. Toutefois, la porte n’est pas totalement fermée à un avenir potentiel où Samsung travaillerait avec Bing.

En soi, aussi bien Samsung que Google ont besoin de l’un et de l’autre. Samsung utilise Android pour ses smartphones et Google sait que Samsung est le premier constructeur de smartphones au monde. De fait, il compte beaucoup d’utilisateurs et une bonne partie utilise le moteur de recherche par défaut, à savoir celui de Google. Cela permet au groupe de générer des revenus notables.