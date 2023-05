Gmail se met à afficher des pubs au milieu de la boîte de réception

Cela fait des années maintenant que Gmail affiche des publicités, mais Google semble avoir passé un cap depuis quelques jours avec l’affichage de pubs en plein milieu de la boîte de réception, comme l’ont constaté plusieurs utilisateurs.

Gmail affiche désormais des publicités dans le filtre « Mises à jour » de la boîte de réception. Ce filtre automatique est conçu pour récupérer les e-mails concernant les commandes, certaines promotions, les relevés de facturation, etc. Il n’affichait pas de pub auparavant. Désormais, Gmail commence à afficher deux publicités en haut, comme dans les autres catégories.

Des utilisateurs voient également des pubs s’afficher un peu partout :

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL — rosemary h (@rohallma) May 3, 2023

Google's going ham with Gmail ads now pic.twitter.com/7ls0wTHoNR — Mark Irvine, a Parody 🐀 (@MarkIrvine89) May 2, 2023

.@gmail @Google this should be illegal. Put the ads back at the top pic.twitter.com/F7LJuZgxhH — Connor Marshall (@Marshallc6) May 3, 2023

yo @gmail, how to get these ads out of my inbox feeds? This is such a shitty experience. pic.twitter.com/EsyxzxcZ3h — olivia ✨ (@oliviahoskin) May 3, 2023

Il ne semble pas y avoir de nouveau paramètre permettant de modifier l’emplacement des pubs dans les listes de la boîte de réception. Quoi qu’il en soit, l’opinion générale semble (sans surprise) être négative à l’égard de ce changement, ce qui est tout à fait compréhensible.