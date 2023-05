Le Royaume-Uni enquête sur l’intelligence artificielle pour la concurrence

La Competition and Markets Authority (CMA), à savoir l’autorité britannique de la concurrence, annonce lancer un examen du marché de l’intelligence artificielle (IA), du point de vue de la concurrence et de la protection des consommateurs. Les conclusions seront publiées en septembre 2023.

Une enquête pour l’IA au Royaume-Uni

Les modèles d’IA « qui ont émergé au cours des cinq dernières années ont le potentiel de transformer une grande partie de ce que font les gens et les entreprises », a estimé la CMA dans un communiqué. « L’IA a fait irruption dans la conscience publique au cours des derniers mois, mais elle est sur notre radar depuis un certain temps », assure Sarah Cardell, directrice générale de la CMA. « Il est crucial que les avantages potentiels de cette technologie innovante soient facilement accessibles aux entreprises et aux consommateurs britanniques, mais aussi que les gens soient protégés de problèmes tels que des informations fausses ou trompeuses », a-t-elle ajouté.

Le régulateur se penchera notamment sur les opportunités et les risques du secteur, et produira des principes directeurs pour soutenir la concurrence et protéger les consommateurs.

Le déploiement à toute vitesse d’une intelligence artificielle de plus en plus générale a été symbolisé par le lancement en mars par OpenAI de GPT-4, une nouvelle version plus puissante du modèle de langage naturel qui opère ChatGPT. Ce lancement a animé la compétition dans ce domaine. Microsoft (Bing Chat) et Google (Bard) sont notamment lancés dans une course effrénée à l’IA générative.

Cette technologie marque la rupture entre des algorithmes qui, principalement, classent des données, et des algorithmes capables de générer des contenus originaux sur commande (textes, poèmes, images, lignes de code, etc), à partir des données sur lesquelles ils ont été formés.

Mais le succès de ChatGPT, Bing, Bard et d’autres programmes soulève de nombreuses questions, de la propriété intellectuelle aux dangers en matière de désinformation, de fraudes ou de remplacement de nombreux emplois par l’IA. En Europe comme aux États-Unis, les autorités réfléchissent à des moyens de réguler le secteur.