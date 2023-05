Les images (très) perturbantes d’une publicité générée par IA

Les IA génératives ne sont pas prêtes de quitter le top des tendances de la tech. Textes, images, films, musiques, tout y passe, avec de plus en plus souvent des résultats étonnants : ici le faux trailer d’un film Star Wars vu par Wes Anderson, là une chanson dans le style de Muse, ici encore un faux pape affublé d’une doudoune de rappeur, pas une semaine ne se passe sans qu’une IA générative ne fasse le buzz, et pas toujours pour de bonnes raisons (à l’instar de CNET, qui a remplacé certains de ses rédacteurs financiers par ChatGPT.

Même la publicité commence à être touchée par le phénomène. Ainsi, la société de production britannique Private Division a accouché d’une publicité pour de la bière… presqu’entièrement générée à l’IA, en l’occurrence ici la seconde génération du modèle d’IA Runway. Le spot baptisé Synthetic Summer semble être une allégorie des effets de l’ivresse. Tout y est subtilement déformé et étrange, au point d’en être un peu perturbant. On peut légitimement douter que cette séquence « WTF! » puisse pousser à consommer de la bière.

A noter enfin que Synthetic Summer est en fait une synthèse d’une trentaine de séquences générées par l’IA à partir de prompts, ce qui signifie qu’il a tout de même fallu une assistance humaine pour effectuer au moins le montage final. C’est déjà ça…