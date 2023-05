Star Wars vu par Wes Anderson…. vu par une IA (vidéo)

Lorsque les créatifs du groupe Curious Refuge revisitent Stars Wars avec l’aide d’une IA de génération d’images, cela donne The Galactic Menagerie: A Star Wars Story, soit le trailer délirant d’un film Stars Wars imaginaire et réalisé dans le plus pur style du réalisateur Wes Anderson (Rushmore, La Vie aquatique, Moonrise Kingdom, etc.). Plan fixes très composés, couleurs pétantes et bien associées, sans oublier cette petite touche de bizarrerie propre au réalisateur, ce Galactic Menagerie est une projection réellement convaincante de ce que pourrait être un film Star Wars du réalisateur américain.



Outre cette mise en scène et cette photographie très « Wes Andersienne « (voilà qui fait très « Le Masque et la Plume » aussi…), on constate aussi de gros changements de casting : Leia Organa est interprétée par Scarlett Johansson, Luke Skywalker par Timothée Chalamet, Han Solo par Edward Norton, et Dark Vador par l’impayable Owen Wilson ! Curious Refuge ne précise pas le nom des outils d’IA qui ont été utilisés pour la réalisation de ce feux trailer, mais votre serviteur mettrait bien quelques pièces sur Stable Diffusion ou bien Midjourney, deux IA particulièrement à l’aise dans la production d’images photoréalistes.