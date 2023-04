Netflix perd beaucoup d’abonnés depuis la fin du partage de compte

Netflix a mis en place la fin du partage de compte dans quelques pays et cela se traduit par une perte importante au niveau du nombre d’abonnés. Rien qu’en Espagne, le service de streaming a perdu un million d’abonnés selon le cabinet d’étude Kantar.

Début février, Netflix a mis en place une taxe mensuelle de 5,99 euros pour les utilisateurs espagnols qui partageaient leurs comptes avec un autre foyer, ainsi que des mesures techniques pour détecter ce partage (adresse IP, appareils utilisés, activité, etc). Cette mesure est liée à une baisse du nombre d’utilisateurs de plus d’un million, dont les deux tiers utilisaient le mot de passe de quelqu’un d’autre, selon l’étude de Kantar relayée par Bloomberg.

Les résiliations d’abonnement au premier trimestre ont triplé par rapport à la période précédente. Sur l’ensemble des abonnés restants à Netflix en Espagne, 10% ont déclaré qu’ils prévoyaient de se désabonner au cours du deuxième trimestre.

« Nous constatons une réaction d’annulation sur chaque marché lorsque nous annonçons la nouvelle », a déclaré Netflix lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, s’attendant à ce que la baisse soit momentanée avant que les utilisateurs qui n’ont pas payé ne commencent à s’inscrire pour leurs propres comptes. « Au Canada, qui est selon nous un indicateur fiable pour les États-Unis, notre base de membres payants est désormais plus importante qu’avant le lancement du partage payant et la croissance des revenus s’est accélérée et progresse désormais plus rapidement qu’aux États-Unis », a déclaré Netflix.

Selon Netflix, plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent un compte qu’elles ne paient pas.

Qu’en est-il de la France ? La fin du partage de compte n’est pas encore en place, mais elle est bien prévue. Il sera intéressant de voir si les résiliations seront aussi importantes qu’en Espagne.