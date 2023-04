Netflix compte 232,5 millions d’abonnés et abandonne la location de DVD

Netflix a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2023 et annonce notamment avoir 232,5 millions d’abonnés. La plateforme a donc gagné 1,75 million d’abonnés sur la période, ce qui est inférieur aux 2,2 millions attendus par les analystes.

Pour le premier trimestre, Netflix a publié des résultats sans grosse surprise avec un chiffre d’affaires de 8,16 milliards de dollars (+3,7%) et un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars (-18%).

Après l’euphorie de la pandémie pour les plateformes de streaming, Netflix a connu une année 2022 très difficile, poussant les dirigeants de l’entreprise à se concentrer plus sur la diversification des sources de revenus que sur la croissance des utilisateurs. Ils ont ainsi lancé en novembre un nouvel abonnement moins cher, avec publicité. « L’intérêt pour cette nouvelle formule dépasse nos attentes », a indiqué Netflix, « et nous observons que très peu d’abonnés existants basculent » vers cette offre moins coûteuse. Aussi, le groupe assure que son revenu moyen total par membre aux États-Unis pour l’abonnement avec pub dépasse déjà celui du plan standard.

Netflix a par ailleurs annoncé mettre fin le 29 septembre 2023 à son service historique de location de DVD par courrier lancé il y a 25 ans. « Notre but a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres mais c’est devenu très compliqué avec la diminution de cette activité », a expliqué la société.

Il y a également quelques données. Le premier DVD expédié par Netflix a été le film Beetlejuice, cela a eu lieu le 10 mars 1998. Plus de 5,2 milliards de DVD ont été expédiés au fil des années, avec le film The Blind Side qui a été le plus populaire. Aussi, le groupe évoque 20 genres et 530 sous-genres. Enfin, il y a eu 40 millions d’abonnés uniques au fil des années.