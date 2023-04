Le chatbot Bard peut désormais coder dans une vingtaine de langages de programmation

A l’instar de ChatGPT, le chatbot Bard peut désormais coder, qui plus est dans plus de 20 langages de programmation différents. Google a annoncé il y a quelques heures que son chatbot pouvait non seulement générer du code mais aussi le déboguer… et même l’expliquer à un programmeur débutant ! Bard peut ainsi coder avec les langages les plus populaires : C++, Java, Javascript, Python et Typescript sont quelques uns des langages maitrisés par l’IA. Et sur simple demande de l’utilisateur, Bard peut démarrer le débogage d’un programme ne fonctionnant pas comme prévu !

Le code obtenu peut être exporté dans Google Colab et Google Sheets, ce qui démontre au passage que Google a largement progressé depuis sa première présentation (précipitée) du chatbot : Bard s’inscrit dans un écosystème de softwares et de services, un peu à la façon dont ChatGPT a été intégré au moteur de recherche Bing et aux logiciels de la suite bureautique de Microsoft. Google avertit tout de même l’utilisateur que Bard n’est pas encore un programmeur expert : » En matière de codage, Bard peut vous donner un code fonctionnel qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n’est pas optimal ou incomplet ».