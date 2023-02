Google Bard : une présentation précipitée ?

Au jeu des présentations, Google Bard a été nettement moins convaincant l’intégration de ChatGPT dans Bing et Edge. Résultat erroné, manque de densité, flou du calendrier, Google Bard a donné l’impression d’avoir été dévoilé à la va vite, principalement pour contrer les annonces de Microsoft. De fait, c’est aussi ce qui ressort des discussions de Memegen, le forum interne de Google. » Le lancement de Bard et les licenciements ont été précipités, bâclés et à courte vue » déclare sèchement l’un des intervenants. Un autre employé de google tire à vue :« Précipiter Bard sur le marché dans la panique a légitimé les inquiétudes du marché à notre égard ». De fait, l’action de google a subi un petit choc à la baisse suite à cette keynote, les investisseurs n’étant pas dupes de la position de suiveur de Google.

Il serait surtout intéressant de savoir quel retard Google a réellement accumulé face à son principal concurrent. Le moteur de recherche est en effet la clef de voute de la domination de Google sur Internet et les services en ligne. Tout rebond de Bing – ici grâce à une IA avancée – pourrait mordre sur les platebandes de la firme de Mountain View. Cette situation explique sans doute la précipitation de Google, au détriment même de toute prudence. Un tel niveau d’inquiétude chez Google est d’autant plus significatif que Microsoft pose ici ses pions sur la chasse gardée de Google, soit le marché du moteur de recherche. Sachant que la firme de Redmond a promis l’intégration de ChatGPT dès cette année, il ne fait aucun doute que le coup a été préparé bien en amont, à l’inverse vraisemblablement de Google.