Chatbot : Bard fait une erreur de taille… dans un exemple fourni par Google

Bard, le chatbot de Google dopé à l’IA, est encore en phase expérimentale… et ça se voit ! La première grosse boulette de Bard s’est dévoilée… dans un spot de présentation de l’IA publié sur le compte Twitter de Google ! Le spot montre une séance de questions-réponses entre un humain et Bard : « De quelles nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb puis-je parler à mon enfant de 9 ans ? » est-il demandé à Bard. L’IA fournit très rapidement trois réponses, dont une dernière qui dit en substance : » le JWST a pris les toutes premières photos d’une planète en dehors de notre propre système solaire. Ces mondes lointains sont appelés «exoplanètes». Exo signifie «de l’extérieur». » Cette déclaration de Bard est fausse : le premier télescope à avoir capturé l’image d’une exoplanète est le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral en 2004, ainsi que l’a rapidement confirmé la NASA.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

On pourra rétorquer qu’il s’agissait là d’une point technique, mais c’est peut-être encore plus grave dans la mesure où ce sont ces questions parfois très techniques qui seront posées à Bard. que penser d’une IA qui donnerait une information fausse à un étudiant en train de plancher sur un mémoire par exemple, ou à un journaliste qui écrirait un article sur un sujet qu’il maitriserait mal ? Ceci étant précisé, Bard dit énormément plus de choses justes que d’erreurs, à l’inverse en somme du flot quasi de constant de fake news et de propos erronés qui envahissent les réseaux sociaux.

