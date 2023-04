Marvel : Scarlett Johansson a fini avec Black Widow, « ce chapitre est terminé »

Il ne faut pas s’attendre à un quelconque retour de Scarlett Johansson en tant que Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). L’actrice fait bien comprendre que c’est terminé.

« J’en ai fini », a déclaré Scarlett Johansson lors d’une discussion avec Gwyneth Paltrow dans le podcast The Goop Podcast. « Le chapitre est terminé. J’ai fait tout ce que j’avais à faire. Revenir et incarner un personnage encore et encore, sur une décennie, est une expérience unique », a-t-elle ajouté.

Scarlett Johansson a incarné pour la première fois le personnage de Black Widow lors du film Iron Man 2 sorti en 2010. On l’a ensuite retrouvé dans plusieurs films, dont les films Avengers. Attention aux spoilers si vous n’avez pas vu les derniers films : son personnage meurt dans Avengers : Endgame. Il y a ensuite un film Black Widow en 2021, mais l’histoire se déroulait plus tôt dans le MCU. Ce fut la dernière apparition du personnage.

En parlant du film Black Widow, on peut rappeler qu’il y a eu un conflit entre Scarlett Johansson et Disney, avec l’actrice qui a poursuivi en justice le groupe de Mickey. Disney avait décidé de proposer le film en simultané au cinéma et en streaming sur sa plateforme Disney+. Le contrat initial évoquait seulement une sortie en salles et Scarlett Johansson touchait un pourcentage des ventes de billets. Mais il n’y a eu aucun pourcentage pour ce qui est de la diffusion en streaming.

Un accord à l’amiable a finalement été trouvé entre les deux parties, et l’actrice a assuré avoir « hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir ». Il est notamment question du film La Tour de la terreur.