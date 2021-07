Black Widow : Scarlett Johansson poursuit Disney pour la sortie en streaming

Scarlett Johansson, Black Widow en personne, a décidé de poursuivre Disney concernant la sortie de son film et le fait qu’il a eu le droit à une disponibilité simultanée au cinéma et en streaming. Cela concerne Disney+.

Dans sa plainte déposée à Los Angeles, Scarlett Johansson estime que son contrat n’a pas été respecté. Marvel, qui appartient au groupe de Mickey, avait promis à l’actrice une sortie exclusive au cinéma pour Black Widow. Le point important ici est que l’actrice touche une partie des revenus du box-office. Plus le film cartonne, plus Scarlett Johansson gagne de l’argent. Mais dans le scénario actuel, les recettes sont réduites parce qu’une partie des revenus vient du streaming sur Disney+ et Disney ne partage pas l’argent dans ce contexte.

La plainte indique également que Scarlett Johansson et ses représentants ont approché Disney et Marvel quand ces derniers ont annoncé une sortie en streaming, en plus du cinéma. L’idée était de renégocier les contrats. Mais Disney et Marvel auraient fait la sourde oreille.

« Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où un talent hollywoodien tient tête à Disney et fait comprendre que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats », a déclaré John Berlinski, un avocat de Kasowitz Benson Torres qui représente Scarlett Johansson, auprès du Wall Street Journal.

La sortie en streaming de certains films Disney en même temps que la sortie au cinéma concerne certains pays, mais pas la France (à cause de la chronologie des médias). Pour 21,99€ par film (en plus de l’abonnement mensuel ou annuel), il est possible de voir certains nouveaux films chez soi, alors qu’ils sont disponibles dans le même temps au cinéma.