Black Widow : Disney et Scarlett Johansson ont trouvé un accord suite à la plainte

Scarlett Johansson et Disney annoncent avoir trouvé un accord concernant leur différend sur le film Black Widow. L’actrice avait poursuivi le groupe de Mickey parce qu’il avait sorti le film au cinéma et en streaming sur Disney+, alors que le contrat initial évoquait seulement une sortie en salles.

Accord à l’amiable entre Disney et Scarlett Johansson

Dans sa plainte remontant à juillet, Scarlett Johansson indiquait qu’une partie de ses revenus pour Black Widow concernait le nombre de places vendues au cinéma. Mais le film n’a pas autant cartonné que les autres films Marvel à cause du Covid-19 et les restrictions pour accéder aux cinémas, et aussi parce que le long-métrage est sorti simultanément en streaming sur Disney+. Et dans ce cas précis, Disney n’a versé aucun pourcentage à l’actrice qui a rejoint l’univers cinématographique Marvel (MCU) en 2010 avec le film Iron Man 2.

« Je suis heureux d’avoir résolu nos différends avec Disney », a déclaré Scarlett Johansson dans un communiqué. « Je suis incroyablement fière du travail que nous avons fait ensemble au fil des années et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l’équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir », a-t-elle ajouté.

Des dizaines de millions de dollars

De son côté, Alan Bergman, président des studios Disney, réagit en disant être « très heureux que nous ayons pu trouver un accord mutuel avec Scarlett Johansson pour Black Widow ». Il note que le groupe apprécie « ses contributions à l’univers cinématographique Marvel et nous sommes impatients de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir ». Cela inclut le film La Tour de la Terreur, en lien avec l’attraction.

Ni Scarlett Johansson ni Disney n’ont évoqué publiquement le montant concernant l’accord. Mais selon Deadline, c’est de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars. Pour rappel, Scarlett Johansson a déjà touché 20 millions de dollars pour la sortie de Black Widow. Elle réclamait dans sa plainte un paiement de 50 millions de dollars, estimant que Disney n’avait pas respecté le contrat.