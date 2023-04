The Bad Batch (Star Wars) : la saison 3 officialisée, ce sera la dernière

Lucasfilm a profité de la Star Wars Celebration pour annoncer que la série The Bad Batch aura le droit à une saison 3. Celle-ci sera la dernière et sera disponible dans le courant de 2024 sur Disney+.

Une bande-annonce a été diffusée à la fin de la conférence, donnant aux fans présents lors de la Star Wars Celebration un aperçu de la saison 3. La bande-annonce commence par une visite de l’Empereur (à nouveau interprété par Ian McDiarmid, l’acteur de Palpatine) au docteur Royce Hemlock, responsable des efforts de clonage de l’Empire, sur le mont Tantiss. « Il est impératif que cette installation reste sécurisée », déclare Palpatine. « Votre intelligence est un atout majeur pour l’Empire ». Tous les membres du Bad Batch apparaissent et Hunter parle de la capture d’Omega par l’Empire. « Omega nous attendait. Je ne la ferai pas attendre un jour de plus ». Il y a Omega et un Crosshair maussade, tous deux toujours détenus par l’Empire. « Je n’abandonne pas Crosshair », lui dit Omega. « Je ne t’abandonnerai pas non plus. Tu es mon frère ».

Tout au long de l’histoire, les personnes présentes ont pu apercevoir plusieurs mondes et personnages, dont des commandos de la République, des clones, Rex, de nombreuses créatures géantes (« Pourquoi y a-t-il toujours un énorme monstre ! » demande Wrecker, avant de s’enfoncer un détonateur thermique dans la bouche), et Fennec Shand.

Malheureusement, la bande-annonce pour la saison 3 de The Bad Batch n’est pas encore disponible pour tout le monde, elle reste réservée pour les participants de la Star Wars Celebration.

Pour rappel, il y a d’autres annonces à la Star Wars Celebration 2023 :