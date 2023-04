Star Wars : Andor saison 2 arrive en août 2024, aux côtés de The Acolyte

Plusieurs annonces ont eu lieu aujourd’hui à l’occasion de la Star Wars Celebration, avec notamment les dates de sortie pour la saison 2 de la série Andor et la série The Acolyte.

Le créateur d’Andor, Tony Gilroy, a déclaré que la deuxième et dernière saison de la série débuterait en août 2024 sur Disney+, avant de présenter une bande-annonce aux personnes présentes sur place. « Nous avons commencé à tourner en novembre. Nous sommes à mi-chemin. Nous terminerons le tournage en août, un an après, et nous sortirons au mois d’août suivant », a déclaré Tony Gilroy.

Interrogé sur la fin d’Andor avec la saison 2, Tony Gilroy a déclaré que lui et l’équipe étaient « très heureux » que la série se termine dans un avenir proche, car ils savent exactement où l’histoire va se terminer. « Nous savons exactement où nous allons et nous savons donc ce que nous devons faire », a-t-il déclaré. « C’était une décision de survie, mais elle s’est révélée très créative. Nous sommes très satisfaits, c’est bon de savoir qu’il y aura une fin ».

Just announced at #StarWarsCelebration: The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/ZgLlo8LsjG — Star Wars (@starwars) April 7, 2023

Dans le même temps, la Star Wars Celebration est l’occasion d’avoir un nouveau logo pour la série The Acolyte, ainsi qu’une sortie en 2024. Elle se déroulera à une époque située entre la Haute République et le début des films 1, 2 et 3. Un teaser a été diffusé pour les personnes présentes à la Star Wars Celebration. Il n’est pas encore disponible officiellement, mais certains l’ont filmé et partagé comme on peut le voir en dessous.