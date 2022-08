Andor : la série Star Wars se terminera avec la saison 2

Andor, la série Star Wars qui fera ses débuts le 21 septembre prochain sur Disney+, aura le droit à deux saisons et pas plus. Tony Gilroy, le showrunner du programme, a confirmé que l’histoire n’ira pas au-delà. Le dernier épisode sera attaché au film Rogue One: A Star Wars Story qui a vu le jour en 2016 et dans lequel le public a découvert le personnage de Cassian Andor.

Voici ce que Tony Gilroy a déclaré lors d’un panel des Television Critics Association pour Disney+ :

Nous couvrons une année dans nos 12 premiers épisodes, que nous avons terminés. En fait, nous terminons le mixage final de l’épisode 12 demain. Nous allons faire 12 autres épisodes à partir de novembre et le principe d’organisation du tournage est que nous faisons des blocs de trois. L’année dernière, nous avons envisagé la difficulté de faire cinq ans, ce qui semblait nous prendre les 30 prochaines années. La réponse s’est présentée de manière élégante : nous allons prendre nos quatre blocs de trois épisodes dans la seconde moitié de la série et chaque bloc représentera une année de plus. Nous allons vraiment prendre la formation de Cassian Andor dans les 12 premiers épisodes et ensuite nous allons prendre cet organisme que nous avons construit et le faire fonctionner pendant les quatre prochaines années d’une manière narrative vraiment excitante.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la série se déroulera sur cinq ans. La première année aura lieu lors de la première saison et les quatre autres seront présentes dans la saison 2 (trois épisodes = une année).

Pour rappel, la série devait à l’origine sortir le 31 août. Mais Lucasfilm et Disney+ ont préféré reporter le lancement au 21 septembre. Aussi, il y aura trois épisodes disponibles au lancement, puis un nouvel épisode chaque semaine.