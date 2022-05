Andor : la nouvelle série Star Wars se dévoile avec sa bande-annonce

Andor est la prochaine série Star Wars et nous avons aujourd’hui le droit à la première bande-annonce. Elle a été diffusée à l’occasion de la Star Wars Celebration qui se tient en ce moment même.

Première bande-annonce pour Andor

Comme son nom l’indique, la série met en scène Cassian Andor (joué par Diego Luna) que l’on a découvert dans le film Rogue One : A Star Wars Story, alors que lui et ses compatriotes affrontent l’Empire galactique dans le cadre d’opérations secrètes pour l’Alliance rebelle.

La série se déroule entre la chute de la République et Rogue One, et devrait nous donner un aperçu plus quotidien de la Rébellion. Comme le montre la bande-annonce, l’accent ne semble pas être mis sur les Organa, mais plutôt sur Cassian Andor, Mon Mothma et les autres rebelles qui mènent des opérations au sol contre l’Empire. La série comprendra également Stellan Skarsgård, qui joue un rôle clé en tant que chef rebelle.

Date de sortie et nombre d’épisodes

La date de sortie de la série Andor est le 31 août 2022 sur Disney+ et il y aura 12 épisodes au total. C’est le double de la série Obi-Wan Kenobi. Aussi, une saison 2 a été annoncée avec 12 autres épisodes. Le tournage débutera cet automne.

D’autres séries Star Wars sont en préparation. Il y a Obi-Wan Kenobi qui débarque demain sur Disney+. Et plus tard, il y aura une série Ahsoka autour du personnage d’Ahsoka Tano joué par Rosario Dawson. Une autre série est Lando et se focalisera sur Lando Calrissian.