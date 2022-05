Obi-Wan Kenobi : nouvelle bande-annonce pour la série Star Wars

Obi-Wan Kenobi, la prochaine série Star Wars qui fera ses débuts le 27 mai sur Disney+, a le droit aujourd’hui à une nouvelle bande-annonce. La première avait été diffusée il y a quelques semaines.

Nouvelle bande-annonce pour Obi-Wan Kenobi

La nouvelle bande-annonce pour Obi-Wan Kenobi ne révèle pas beaucoup plus sur l’histoire du Maître Jedi caché. Mais elle donne un aperçu de l’intensité de la chasse de l’Empire à l’un des derniers praticiens de la Force. Ou y a-t-il un autre ?

Le trailer donne un aperçu du reste du casting, notamment Kumail Nanjiani (qui est peut-être aussi un Jedi ?) et Joel Edgerton dans le rôle d’Owen Lars, qui ne semble pas très heureux de voir Obi-Wan Kenobi arriver et vouloir former un très jeune Luke Skywalker. Le personnage 4-LOM semble présent.

Au passage, voici la nouvelle affiche pour la série avec Ewan McGregor mis en avant. Et on peut voir Dark Vador, joué par Hayden Christensen, en fond.

La série Obi-Wan Kenobi retrouvera son héros éponyme dix ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith, qui ont vu le Maître Jedi se réfugier sur la planète désertique de Tatooine, à la fois pour se cacher du régime de l’Empire et pour garder un œil sur le jeune Luke Skywalker, à savoir le fils de son ancien apprenti, qui n’est autre qu’Anakin Skywalker devenu Dark Vador.