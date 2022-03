Obi-Wan Kenobi : la première bande-annonce est arrivée !

Après les premières images, voici la bande-annonce de la série Obi-Wan Kenobi qui sera diffusée sur Disney+ à partir du 25 mai. Ewan McGregor reprend le rôle du Maitre Jedi qu’il avait déjà incarné dans les épisodes I, II et III des films Star Wars.

Première bande-annonce pour Obi-Wan Kenobi

La série Obi-Wan Kenobi retrouvera son héros éponyme dix ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith, qui ont vu le Maître Jedi se réfugier sur la planète désertique Tatooine, à la fois pour se cacher du régime de l’Empire et pour garder un œil sur le jeune Luke Skywalker, à savoir le fils de son ancien apprenti, à savoir Anakin Skywalker devenu Dark Vador.

Anakin Skywalker/Dark Vador est joué par Hayden Christensen. Il sera justement de retour dans la série. On ne voit pas dans cette première bande-annonce, mais on entend Dark Vador à la toute fin.

Outre Ewan McGregor et Hayden Christensen, la série introduira également plusieurs nouveaux acteurs dans l’univers Star Wars, tels que Kumail Nanjiani, Bennie Safdie, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr. et Sung Kang. La série fera également revenir Joel Edgerton et Bonnie Piesse dans le rôle d’Oncle Owen et Tante Beru Lars.