Série Obi-Wan Kenobi : le casting dévoilé et tournage en avril

Le casting d’Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série Star Wars sur Disney+, se dévoile aujourd’hui. Certains noms, comme Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Hayden Christensen (Dark Vador), étaient déjà connus.

Voici le casting de la série Obi-Wan Kenobi

12 acteurs et actrices sont annoncés au casting de la série Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor et Hayden Christensen seront rejoints par Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

L’histoire se déroule 10 ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith, à savoir le troisième film (dans l’ordre chronologique). Obi-Wan Kenobi a dû faire face à sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, devenu le méchant Seigneur Sith Dark Vador.

Le tournage de la série débutera en avril. Deborah Chow sera la réalisatrice. Elle a déjà travaillé dans l’univers de Star Wars. En effet, elle a réalisé deux épisodes de la série The Mandalorian, disponible sur Disney+.

Il n’y a pas encore une date précise pour la disponibilité de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. On se doute que ce sera en 2022 et pas avant. Aussi, il est bon de préciser qu’il s’agit d’une mini-série. Il faut comprendre par là qu’il y aura une seule saison.