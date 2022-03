Obi-Wan Kenobi : sortie repoussée de deux jours, mais 2 épisodes d’un coup

La date de sortie change pour Obi-Wan Kenobi, la série sur Disney+ fera finalement ses débuts le 27 mai. La date annoncée jusqu’à présent était le 25 mai, le report est donc de seulement deux jours. Et c’est Ewan McGregor, à savoir Obi-Wan Kenobi en personne, qui fait l’annonce par le biais d’une courte vidéo.

Pourquoi une nouvelle date de sortie le 27 mai pour Obi-Wan Kenobi ? Il n’y a pas d’information partagée à ce sujet. Ce léger report peut surprendre puisque le 25 mai 2022 correspondra au 45e anniversaire de la sortie américaine de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, à savoir le premier film Star Wars. Or, avec la nouvelle date, la série loupera l’anniversaire. De plus, elle sera en concurrence directe avec la première partie de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix qui sortira le même jour.

Mais la « mauvaise » nouvelle du report s’accompagne par une bonne nouvelle. En effet, le 27 mai sera l’occasion d’avoir non pas un mais deux épisodes de la série. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi, sachant qu’il y a six épisodes au total. Il s’agit d’une mini-série, c’est-à-dire qu’il y aura une seule saison.

La série Obi-Wan Kenobi retrouvera son héros éponyme dix ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith, qui ont vu le Maître Jedi se réfugier sur la planète désertique de Tatooine, à la fois pour se cacher du régime de l’Empire et pour garder un œil sur le jeune Luke Skywalker, à savoir le fils de son ancien apprenti, qui n’est autre qu’Anakin Skywalker devenu Dark Vador.

Anakin Skywalker/Dark Vador est joué par Hayden Christensen. Il sera de retour dans la série. Outre Ewan McGregor et Hayden Christensen, la série introduira également plusieurs nouveaux acteurs dans l’univers Star Wars, tels que Kumail Nanjiani, Bennie Safdie, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr. et Sung Kang. La série fera également revenir Joel Edgerton et Bonnie Piesse dans le rôle d’Oncle Owen et Tante Beru Lars.