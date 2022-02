Obi-Wan Kenobi (Disney+) : la date de sortie annoncée et une première affiche

La série Obi-Wan Kenobi a maintenant une date de sortie : ce sera le 25 mai 2022 sur Disney+. Ce choix est intéressant puisque le premier film Star Wars (Un nouvel espoir) est également sorti le 25 mai en 1977 aux États-Unis. Ce fut le 11 septembre de la même année en France.

Enfin une date de sortie pour la série Obi-Wan Kenobi

En plus de la date de sortie pour la série Obi-Wan Kenobi, nous avons le droit à une première affiche. Nous pouvons voir Obi-Wan Kenobi, joué par Ewan McGregor, dans un désert, très vraisemblablement sur Tatooine.

L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars épisode III : La Revanche des Sith, au cours desquels Obi-Wan Kenobi a dû faire face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui s’est tourné vers le côté obscur et est devenu le maléfique Seigneur Sith, Dark Vador. La série marque également le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Le reste du casting comprend Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr, Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDR — Star Wars (@starwars) February 9, 2022

Disney+ et Lucasfilm restent toujours silencieux sur le nombre d’épisodes. Nous avons au moins qu’il y aura une seule saison. Et si l’on se base sur le calendrier habituel du service de streaming, le 25 mai marquera la diffusion du premier épisode. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi.

D’autres séries Star Wars verront le jour

The Mandalorian a ouvert le bal des séries Star Wars live-action. Il y a ensuite eu Le Livre de Boba Fett, avec d’ailleurs le dernier épisode qui a été diffusé aujourd’hui. Les séries suivantes seront Andor, Ahsoka, Lando et The Acolyte.