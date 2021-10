Star Wars : Hayden Christensen de retour en Anakin Skywalker dans la série Ahsoka

Hayden Christensen va être de retour dans Star Wars et sera présent en tant qu’Anakin Skywalker/Dark Vador dans la série Ahsoka sur Disney+, produite par Dave Filoni et Jon Favreau. Mais avant cela, il reprendra le rôle dans la série Obi-Wan, qui sortira également sur Disney+ et dont le tournage est terminé.

Hayden Christensen fait son retour dans Star Wars avec la série Ahsoka

The Hollywood Reporter, qui révèle la présence d’Hayden Christensen dans la série Ahsoka, note que les détails sont pour l’instant légers en ce qui concerne le scénario. Rien n’a fuité. Nous savons seulement que l’histoire se déroulera dans la même période que la série The Mandalorian, à savoir cinq ans après Le Retour du Jedi (à savoir le sixième film Star Wars).

Comment va apparaître Hayden Christensen ? Sera-t-il là en tant que fantôme de la Force et donc en Anakin Skywalker pour épauler son ex-apprentie ? Ou bien sera-t-il là en Dark Vador ? Mystère à ce stade. Il se pourrait aussi qu’il y ait des flashbacks autour de l’attaque des clones. En ce qui concerne la série Obi-Wan Kenobi, il a déjà été confirmé que l’acteur canadien sera Dark Vador. Mais des indices ici et là suggèrent qu’il y aura également des flashbacks. Ce serait assez logique en soi : le fait d’avoir Hayden Christensen est tout sauf anodin.

Le tournage de la série Ahsoka débutera au début de 2022. Rosario Dawnson incarnera Ahshoka Tano, comme elle l’a fait dans The Mandalorian. Ce fut d’ailleurs la première apparition dans une version live. Pour rappel, Ahsoka Tano a fait ses débuts dans la série animée The Clone Wars.