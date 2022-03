Obi-Wan Kenobi (Disney+) : Dark Vador sera « très puissant », promet Hayden Christensen

Après la bande-annonce de la série Obi-Wan Kenobi, nous avons aujourd’hui le droit à un premier aperçu de Dark Vador. Il sera incarné par Hayden Christensen, qui était déjà Anakin Skywalker/Dark Vador dans les épisodes II et III des films Star Wars.

Premier aperçu de Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi

Entertainment Weekly a pu s’entretenir avec Hayden Christensen pour parler de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi. « Nous allons voir un Vador très puissant », assure l’acteur. Il a aussi été questionné sur la possibilité que l’on voie sans casque à un moment donné. « J’aimerais pouvoir vous le dire », a-t-il répondu avec un sourire timide sur le visage. « J’ai juré de garder le secret ».

Dark Vador sans casque fut déjà une réalité dans Star Wars épisode V : L’Empire contre-attaque. On voit brièvement l’arrière de sa tête, avant qu’il remette son casque. Ici, Hayden Christensen laisse sous-entendre qu’il y aura des scènes de ce type dans la série. De toute façon, beaucoup de personnes pensent qu’il y aura des flashbacks où il était encore Anakin Skywalker, ce qui implique de voir son visage non brûlé. Cette idée est fort probable, on se doute que Lucasfilm n’a pas fait appel à Hayden Christensen juste pour qu’il soit dans le costume de Dark Vador.

Mais au fait, verra-t-on beaucoup le seigneur Sith dans la série ? « Son ombre est projetée sur une grande partie de ce que nous faisons », déclare Joby Harold, le scénariste de la série. « Et le degré de sa proximité avec cette ombre est quelque chose que nous découvrirons. Mais il fait partie intégrante de la série sur le plan émotionnel pour Obi-Wan, et peut-être même au-delà ».

La série Obi-Wan Kenobi débutera le 25 mai prochain sur Disney+. Il y aura une saison avec seulement quelques épisodes.