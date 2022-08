Andor : la série Star Wars est reportée à septembre (et nouvelle bande-annonce)

La semaine commence avec une nouvelle bande-annonce pour Andor, la prochaine série Star Wars qui débutera sur Disney+. La première bande-annonce avait été dévoilée en mai, lors de la Star Wars Celebration.

Comme le nom l’indique, la série met en scène Cassian Andor (Diego Luna) du film Rogue One : A Star Wars Story, alors que lui et ses compatriotes affrontent l’Empire galactique dans le cadre d’opérations secrètes pour l’Alliance rebelle naissante. L’histoire de la série se déroule entre la chute de la République et Rogue One, et couvre une période de temps considérable, en commençant par les premiers jours de la rébellion contre l’Empire galactique, tout en montrant les premières parties de la vie de Cassian.

Au départ, Andor devait faire ses débuts sur Disney+ le 31 août prochain. Mais le service de streaming a reporté la sortie, ce sera finalement à partir du 21 septembre avec les trois premiers épisodes disponibles à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.

Pourquoi ce report ? Ce n’est pas expliqué. Peut-être un délai supplémentaire pour s’assurer que tout soit bon au niveau des effets spéciaux. Il est également possible que ce soit pour éviter d’être régulièrement en concurrence avec She-Hulk, la prochaine série Marvel qui débutera le 17 août sur Disney+.