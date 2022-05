She-Hulk : une bande-annonce et une date de sortie pour la série Marvel

Après un teaser, Marvel propose la bande-annonce pour sa série She-Hulk. Sa date de sortie est le 17 août prochain et le programme sera disponible en exclusivité sur Disney+.

Une bande-annonce pour She-Hulk

Réalisée par Kat Coiro (épisodes 1, 2, 3, 4, 8, 9) et Anu Valia (épisodes 5, 6, 7), avec Jessica Gao comme scénariste en chef, She-Hulk suit Jennifer Walters (jouée par Tatiana Maslany) dans sa vie compliquée d’avocate célibataire d’une trentaine d’années qui se trouve être un Hulk vert de 1,80 m disposant de super-pouvoirs.

La série de neuf épisodes accueille un grand nombre de vétérans du MCU, dont Mark Ruffalo dans le rôle de Smart Hulk, Tim Roth dans celui d’Emil Blonsky/Abomination, et Benedict Wong dans celui de Wong. Le casting comprend également Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry. En plus de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro et Jessica Gao sont producteurs exécutifs. Wendy Jacobson et Jennifer Booth sont co-producteurs exécutifs.

Un élément fait parler sur les réseaux sociaux suite à la publication de la bande-annonce de She-Hulk : cela concerne les effets spéciaux sur le personnage principal. Et effectivement, c’est… moyen. Les fans peuvent espérer que les équipes de Marvel feront le nécessaire d’ici le 17 août pour s’améliorer.