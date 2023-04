Star Wars : la série Lando est toujours prévue, annonce Lucasfilm

Lucasfilm avait déjà annoncé la série Lando avec Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian, mais cela fait un moment. Le programme est-il toujours d’actualité ? Absolument.

À l’occasion de la Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a confirmé à IGN que la série Lando était toujours prévue. Elle assure aussi que Donald Glover fait toujours partie du projet et qu’il est « très enthousiaste » à ce sujet.

Il n’était pas certain que Donald Glover reprenne son rôle de jeune Lando Calrissian, qu’il a incarné pour la première fois dans le film Solo : A Star Wars Story. Plus tôt cette semaine, interrogé sur la possibilité de reprendre son rôle, l’acteur a déclaré à GQ qu’il n’était « pas intéressé à faire quelque chose qui serait une perte de temps ou juste un chèque de paie », mais il a ajouté : « oui, je veux dire, nous en parlons. C’est tout ce que je peux dire sans que Kathleen Kennedy ne me traque ».

La première annonce de la série Lando remonte à 2019, lorsque Lucasfilm avait dévoilé sa feuille de route avec plusieurs séries. La série est en préparation par Justin Simien, le réalisateur, scénariste et producteur de Dear White People (aussi bien le film que la série). Il a également réalisé le film d’horreur Bad Hair.