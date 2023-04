Harry Potter : une série TV en préparation chez HBO avec plusieurs saisons

La franchise Harry Potter n’a pas dit son dernier mot, avec HBO qui prépare une série TV comprenant plusieurs saisons. Ce serait aussi l’occasion de faire un reboot avec de nouveaux acteurs et donc repartir de zéro.

Selon Bloomberg, Warner Bros Discovery (maison-mère de HBO) est en pourparlers avec J.K Rowling, auteure des livres Harry Potter, pour qu’elle rejoigne la série en tant que productrice. David Zaslav (patron de Warner Bros Discovery) et Casey Bloys (patron de HBO) font le nécessaire pour la convaincre. Une fois qu’elle sera à bord, le projet, qui n’en est qu’à ses débuts, devra trouver un scénariste.

La série Harry Potter adapterait chacun des livres en une saison ; il y a sept romans au total, signifiant sept saisons. Les saisons télévisées permettraient à la série de plonger dans le monde des sorciers des livres, avec moins de coupures que les films originaux, qui ont commencé en 2001 avec Harry Potter à l’école des sorciers pour se terminer 10 ans plus tard avec Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2.

Ce plan s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Warner Bros Discovery pour redonner vie à certaines de ses plus grandes sagas. Cette stratégie a débuté il y a quelques mois avec l’annonce de la reprise de DC Studios par James Gunn et Peter Safran, et s’est poursuivie il y a quelques semaines avec l’annonce de nouveaux films Seigneur des Anneaux.

Il n’y a pour le moment aucune information sur le casting ni sur la date de sortie. Mais l’officialisation de la série Harry Potter interviendrait la semaine prochaine si tout se passe comme prévu et que l’accord est trouvé avec J.K Rowling.