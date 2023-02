Le Seigneur des Anneaux : de nouveaux films sont en préparation

Le Seigneur des Anneaux n’a pas dit son dernier mot, avec l’univers qui va continuer de s’étendre avec de nouveaux films. En effet, Warner Bros et New Line Cinema ont noué un accord avec Embracer Group AB valable plusieurs années, ce qui permet aux studios de faire davantage d’adaptations.

C’est David Zaslav, le PDG de Warner Bros Discovery, qui a annoncé la nouvelle lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe. Le dirigeant a évoqué plusieurs films, mais n’a pas partagé un nombre précis.

La première série de films a été réalisée par Peter Jackson et a été un succès massif pour Warner Bros et New Line Cinema. Non seulement la trilogie, sortie entre 2001 et 2003, a rapporté au total près de 3 milliards de dollars de recettes dans le monde entier, elle a également battu des records aux Oscars, récoltant 17 statuettes au total, dont celle du meilleur film pour le troisième film (Le retour du roi).

À voir maintenant ce que tout cela va donner. Il n’y a pour le moment aucune information supplémentaire : pas de casting, réalisateur, scénario ou date de sortie. C’est un total mystère.

Pendant ce temps, Amazon détient les droits pour faire des séries et propose justement la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Pour sa part, Warner Bros se focalise sur les films.