L’E3 2023 est annulé suite à l’absence des gros éditeurs

2023 devait être une année importante pour l’E3 avec notamment un salon physique, mais l’événement du jeu vidéo est finalement annulé. L’absence de Nintendo, Microsoft, Sony, Ubisoft et d’autres ont poussé les organisateurs à prendre cette décision.

Les organisateurs de l’E3 prennent la parole suite à l’annulation :

Cette décision a été difficile à prendre en raison de tous les efforts que nous et nos partenaires avons déployés pour que cet événement ait lieu, mais nous avons dû faire ce qui est bon pour l’industrie et ce qui est bon pour l’E3. Nous comprenons que les entreprises intéressées n’aient pas préparé de démos jouables et que les problèmes de ressources aient fait de la participation à l’E3 cet été un obstacle qu’elles n’ont pas pu surmonter. Pour ceux qui se sont engagés à participer à l’E3 2023, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous offrir la vitrine que vous méritez et que vous attendez des événements organisés par ReedPop.