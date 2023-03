ChatGPT gagne des plugins pour des usages plus poussés

ChatGPT a désormais le droit à des plugins, à savoir des extensions qui vont notamment lui permettre de se connecter à d’autres services. Cela va être intéressant pour les utilisateurs afin d’avoir de nouveaux usages avec le chatbot.

Lancés avec un déploiement progressif, commençant avec un nombre limité d’utilisateurs, les plugins pour ChatGPT sont sur le point d’étendre considérablement ce que le chatbot est capable de faire. OpenAI explique que les plugins permettront à ChatGPT de se connecter à Internet pour obtenir des informations en direct, ainsi que de se connecter directement à d’autres services.

Les plugins permettront à ChatGPT d’obtenir des informations en temps réel, par exemple les cours de la bourse, les résultats sportifs et les actualités, à l’instar de ce que peut faire Microsoft Bing. Les extensions pourraient également intégrer des données privées, telles que des documents d’entreprise.

La proposition la plus intéressante est la possibilité pour ChatGPT d’utiliser des plugins pour se connecter à des services tiers. L’un des moyens envisagés est l’utilisation d’Instacart, ChatGPT générant une recette et commandant ensuite les ingrédients auprès d’Instacart. Greg Brockman, président et cofondateur d’OpenAI, a publié une brève vidéo (ci-dessous) de cet usage.

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV

— Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023