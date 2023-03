Adobe dévoile Firefly, une nouvelle IA de génération d’image (text-to-image)

Il fallait s’y attendre. Après Dall-E, après Midjourney, et après tant d’autres IA génératives, Adobe, l’éditeur star à qui l’on doit l’incontournable Photoshop (mais aussi (Lightroom, Indesign, Premiere), vient de dévoiler à son tour… une IA de génération d’images à partir de texte (text-to-image). Baptisée Firefly, cette IA en version bêta sera à terme totalement intégrée aux outils de création d’Adobe. A partir d’un logiciel comme Photoshop, il sera ainsi bientôt possible de demander à Firefly la génération d’une image (par exemple « un ciel rempli de montgolfières ») puis de modifier certains éléments de l’image générée avec les outils traditionnels de retouche dont dispose le logiciel. Les possibilités semblent immenses (voir les deux vidéos ci-dessous).

L’intégration d’une IA générative dans des outils créatifs montre aussi que ces nouveaux logiciels peuvent s’intercaler dans les process de création existants plutôt que de simplement remplacer les créateurs. « Avec Firefly, Adobe apportera une création générative alimentée par l’IA directement dans les flux de travail des clients, ce qui augmente la productivité et l’expression créative de tous les créateurs » précise David Wadhwani, cadre dirigeant chez Adobe.



Adobe annonce déjà que Firefly sera intégré prioritairement dans Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud et Adobe Express. L’Ia générative se déclinera en plusieurs modèles adaptés plus spécifiquement à certains besoins métiers (design, mode, illustration, etc.). L’IA elle-même s’appuie sur les centaines de millions d’images d’Adobe Stock et l’éditeur a fait en sorte qu’aucune des images utilisées ne soit encore couverte par le copyright. En outre, les créateurs/professionnels utilisant les outils de cloud d’Adobe pourront indiquer que leur création ne doit pas être exploitée par l’IA grâce à la balise « Ne pas former ». L’éditeur se couvre donc au maximum.