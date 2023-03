Midjourney : l’IA de génération d’image passe à la V5, avec de grosses améliorations

Après GPT4, voilà que Midjourney, la célèbre IA de génération d’image, passe à la V5, une nouvelle version qui apporte son gros lot de nouveautés et d’améliorations en tous genres. L’éditeur de Midjourney promet « une qualité d’image beaucoup plus élevée, des sorties plus diversifiées, une gamme stylistique plus large, une prise en charge des textures homogènes, des ratios plus larges, des prompts mieux pris en charge, une plage dynamique plus large et plus encore ».

Les utilisateurs qui se sont déjà essayés à cette version notent une nette amélioration du rendu des mains, des yeux et… des dents, et louent l’affichage par défaut des images en 1024 x 1024, ce qui se traduit en revanche par un temps de production un peu plus long qu’avec la V4. Une autre modification ne sera pas du goût de tous : l’usage gratuit de Midjourney est désormais limité en terme de durée de production d’image et non plus en nombre d’images générées par l’IA. En d’autres termes, l’utilisateur de Midjourney qui ne paye pas l’abonnement n’a plus aucune chance de pouvoir produire des images avec le niveau de détail le plus élevé.

Outre la V5, un magazine numérique Midjourney est désormais disponible, un mag qui contient bien sûr de nombreuses réalisations d’artistes-prompteurs ainsi qu’une grande quantités de prompts à réutiliser dans ses propres « créations d’IA ». L’abonnement au magazine est de 4 dollars/mois.