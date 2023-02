Meta dévoile son concurrent de ChatGPT, LLaMA

Après l’énorme buzz de ChatGPT et de ses dérivés, place donc à LLaMA (Large Language Model Meta AI), une IA génératrice de texte (chatbot sophistiqué) développée par Meta. Cette IA basée sur 45 milliards de paramètres aura fort à faire face au tandem ChatGPT/Microsoft et au Bard de Google, mais Mark Zuckerberg se montre pleinement confiant : »Les différentes versions de LLaMA « se sont révélées très prometteuses pour générer du texte, avoir des conversations, résumer des documents écrits et des tâches plus compliquées comme la résolution de théorèmes mathématiques ou la prédiction de structures protéiques » assure ainsi le patron de Meta.

Il sera difficile de se faire un avis « clavier en main » sur cette nouvelle IA sachant que LLaMA est pour l’instant uniquement proposé aux scientifiques et chercheurs. Est-ce la bonne solution pour lancer une IA expurgée des erreurs et déclarations parfois erratiques des chatbots de Google et d’OpenAI ? Disons que les finances actuelles de Meta ne lui permettent sans doute pas la moindre fausse note publique, surtout dans un contexte où la division XR de Meta continue de perdre de 3 à 4 milliards de dollars par trimestre…