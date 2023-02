Netflix baisse les prix de ses abonnements dans plusieurs pays

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les prix des abonnements Netflix. La bonne est que le tarif est en baisse. La mauvaise est que cela ne concerne pas tous les pays.

Baisse de prix chez Netflix… mais pas partout

Les récentes baisses de prix de Netflix concernent les pays du Moyen-Orient (dont le Yémen, la Jordanie, la Libye et l’Iran), les marchés d’Afrique subsaharienne (dont le Kenya), l’Amérique latine (dont le Nicaragua, l’Équateur et le Venezuela), l’Asie (dont la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et les Philippines) et l’Europe (dont la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie). La France ne fait malheureusement pas partie de la liste.

La baisse de prix concerne certains abonnements, mais pas tous. Dans certains cas, le prix a été divisé par deux.

Il est vrai que ces changements peuvent surprendre si l’on se base sur les récentes politiques tarifaires du service de streaming. En effet, il y a surtout eu des hausses jusqu’à présent. Mais cela a notamment concerné des régions comme l’Europe de l’Ouest, les États-Unis et le Canada.

Pas plus tard que le mois dernier, les dirigeants de Netflix parlaient d’augmenter, et non de baisser, les prix. Lors d’une conférence téléphonique suivant les résultats financiers, Greg Peters, co-directeur général, a déclaré que la société cherchait des endroits où elle pouvait se permettre d’augmenter les prix, ce qui alimente des investissements continus dans le contenu. « Nous nous considérons comme un bien non substituable », a déclaré le dirigeant. Netflix a également la possibilité d’ajouter de nouveaux abonnés sur des marchés où il ne détient pas actuellement une part importante, a-t-il ajouté.

« Nous savons que les utilisateurs n’ont jamais eu autant de choix en matière de divertissement », et Netflix s’engage à leur offrir une expérience qui dépasse leurs attentes, a déclaré une porte-parole de Netflix au Wall Street Journal.

En France, les prix varient entre 5,99€/mois (avec publicités, 720p et 1 flux simultané) et 17,99€/mois (sans publicités, 4K HDR/Dolby Vision et 4 flux simultanés).