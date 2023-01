Netflix progresse bien et atteint les 230,75 millions d’abonnés

Netflix a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022 et il y a une surprise de taille : 230,75 millions d’abonnés au total. C’est bien que ce que les analystes et marchés attendaient.

Une hausse d’abonnés notable pour Netflix

Netflix compte désormais 230,75 millions d’abonnés, soit 7,66 millions de plus qu’auparavant. En comparaison, les marchés s’attendaient à un gain de 4,57 millions pour le trimestre. Comment expliquer un tel succès ? Il est possible que l’abonnement moins cher incluant de la publicité soit l’une des raisons (Netflix n’a pas détaillé le nombre d’abonnés à cette offre). L’abonnement a fait ses débuts au mois de novembre et coûte 5,99€/mois pour une qualité HD (720p). En comparaison, la même offre sans publicité coûte 8,99€/mois.

Dans son annonce des résultats, Netflix déclare avoir constaté un engagement comparable de la part de ses nouveaux membres du volet publicitaire et de ses consommateurs habituels. De plus, le service de streaming a noté ne pas avoir vu un nombre significatif de personnes changer de forfait. Ainsi, ceux qui s’abonnent à ses offres premium et plus chères passent rarement au modèle moins cher financé par la publicité.

Concernant les programmes qui ont été populaires durant le trimestre, Netflix a cité la série Mercredi, le docu-série Harry & Meghan et le film Glass Onion : une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson.

Pour la partie des finances, Netflix a eu un chiffre d’affaires de 7,85 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022, en hausse de 1,9% sur un an. C’est conforme aux attentes des analystes. Le bénéfice a été de 55 millions de dollars, là où il était de 607 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action a été de 12 centimes, contre 1,33 dollar auparavant. Les analystes s’attendaient à 45 centimes pour cette fois. Sur l’année 2022 au complet, le chiffre d’affaires a été de 31,62 milliards de dollars, contre 29,7 milliards de dollars en 2021.

Reed Hastings n’est plus le patron

À noter par ailleurs que Reed Hastings, le fondateur de Netflix, a annoncé quitter ses fonctions de co-directeur général. Il est remplacé par Greg Peters, aux côtés de Ted Sarandos. Reed Hastings reste malgré tout le président du conseil d’administration.

Dans la foulée, Netflix annonce qu’il va facturer le partage de compte, et ce d’ici les prochaines semaines. Plus d’informations dans cet article dédié.